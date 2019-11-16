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İtalya Serie A

Inter’in teknik direktörü Antonio Conte’ye mermili mektup

İtalyan basınına yansıyan haberde İnter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye taraftarlardan tehdit dolu içinde bir adet mermi bulunan mektup geldi.

16 Kasım 2019 17:31

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conte'ye kısa bir süre önce içinde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gönderildiği belirtildi.

Olayın ardından İtalyan emniyetinin, ünlü hocanın Milano'da yaşadığı yerde ve Inter tesislerindeki devriyelerini arttırdığı ifade edildi. Milano Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma açtığı mektubun, 14 Kasım'da gönderildiği basına yansıdı. Söz konusu mektubu, akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin gönderdiği değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Son güncelleme 17:33 | 16 Kasım 2019
Antonio Conte İNTER İtalya Seria A
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