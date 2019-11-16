Gençlerbirliği’nin ‘Kırmızı Kara Mağaza’sının açılışına yoğun ilgi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin kulüp ürünlerinin satışa sunulduğu ‘Kırmızı Kara Mağaza’ hizmete girdi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki mağazanın açılışana başkan Murat Cavcav, oğlu Mert ile katıldı. Açılış töreninde yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve teknik ekibi, futbolcular, kulüp personeli ile taraflar da yer aldı.

Açılışa yoğun ilgi gösteren taraftarlar, aldıkları ürünleri futbolcular ve teknik ekibe imzalattı. Açılışta, Atatürk imzalı formalar yoğun ilgi gördü.

Cavcav, kurdele kesiminden önce yaptığı konuşmada, “Bu tesis Gençlerbirliği’nin kalbi gibidir. Ben, yönetici arkadaşlarım, teknik ekibimiz, futbolcular, personellerimiz, altyapımızdaki çocuklarımız… Hepsi yeri gelir ailelerinden, evlerinden çok burada zaman geçirir. Hayatımızı biz biraz da burada yaşarız. Şimdi yine ailecek buradayız” diye konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Cavcav, “Güzel bir açılışa, güzel bir adıma hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gençlerbirliklilerin modern bir mağazasının olması en büyük arzumuzdu, nihayete erdirdik. Taraftarlarımızın isteğini burada yaptık, şimdi sıra sahada güzel sonuçlar almaya geldi. Kayserispor galibiyetiyle başladık. Önce İstanbul deplasmanımız var, ardından yine Ankara’da olacağız. Taraftarımızı aldığımız sonuçlarla saha içinde de mutlu etmek istiyoruz. Mağazamızın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Kırmızı Kara Mağaza’dan oğluyla alışveriş de yapan başkan Cavcav, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.