Fransa Futbol Federasyonu’ndan Karim Benzema açıklaması: ‘Bir daha asla!..’

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Karim Benzema’nın milli takımdaki geleceği hakkında net konuştu. Le Graet, 2015’te Fenerbahçe’nin eski yıldızı Mathieu Valbuena’ya kendisinin özel hayatıyla ilgili gizli çekilmiş görüntüleri üzerinden şantaj yapıldığı iddiasıyla milli takımla ilişiği kesilen Benzema’nın bir daha asla Horozlar’ın formasını giyemeyeceğini açıkladı.

Valbuena’nın şikayetçi olması üzerine mahkemeye taşınan olayda Benzema’nın suçlu olup olmadığı yıllardır ispatlanamazken Cezayir asıllı oyuncu 2014’te liderlik ettiği milli takımda o günden beri forma giyemiyor.

Anket ‘Benzema’ dedi ama…

Kylian Mbappe haricinde Antoine Griezmann’ın eski formunda olmadığı, Ousmane Dembele ve Olivier Giroud’nun takımlarında forma şansı bulmakta zorlandığı bir dönemde, formda bir Karim Benzema’nın fark yaratacağı aşikar hatta L’Equipe’de yapılan bir ankette yüzde 73 Benzema’nın oynamasını ister yönde oy verdi ancak federasyon bu görüşe karşı.

Graet yaptığı açıklamada, “Benzema çok iyi bir oyuncu, bu sezon pozisyonundaki en iyi oyunculardan biri olduğunu da kanıtladı ama bir daha Fransa forması giyemeyecek” ifadelerini kullandı. Benzema’nın 81 milli maçta 27 golü bulunuyor. Real Madrid`in yıldızı Karim Benzema`ya Olympique Lyon`dan çağrı! Olympique Lyon Sportif Direktörü Juninho, Birkaç kez mesajlaştık ve Lyon`a geri dönmek istediğini hissettim. Madrid`de kazandığını ona veremeyiz ama onun için tüm şartları zorlamaya hazırız dedi. İlgili Haberi Oku