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Formula 1’in Brezilya ayağında pole pozisyonu Max Verstappen’in!
Motor Sporları

Formula 1’in Brezilya ayağında pole pozisyonu Max Verstappen’in!

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirildi. Pole pozisyonu Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in oldu.

16 Kasım 2019 23:18

Formula 1’de sezonun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix’sine Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti’nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turunda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, 1.07.508’lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Ferrari pilotu Sebastian Vettel,1.07.631’lik süresiyle 2. sırayı alırken, Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.07.699 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Hamilton, ABD’de düzenlenen önceki yarışı ikinci sırada tamamlayarak kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Brezilya Grand Prix’si, yarın TSİ 20.10’da başlayacak. 16 Kasım 2019 James Harden`ın 44 sayısı Pacers`ı devirdi Amerikan Basketbol Ligi`nde (NBA) Indiana Pacers`ı 111-102 yenen Houston Rockets`ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribaunt üretti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:18 | 16 Kasım 2019
formula 1 Max Verstappen Red Bull-Honda
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OGP
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2 Fenerbahçe
11 6 20
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