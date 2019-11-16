Fenerbahçe Avrupa’nın devlerini geride bıraktı

Ersun Yanal, takımının hemen hemen bütün istatistiklerde ligin zirvesinde yer almasına sevinmesine rağmen, bunun daha fazla skora yansıması gerektiğini vurguluyor.

Yakın çevresine bu istatistikleri değerlendiren Yanal'ın, “Artık şarkı dinlemek istemiyorum. Artık şarkı söyleme zamanı geldi. Bu kadar istatistiğimizin skora, puana dönmesi gerekiyor. Muhakkak bu emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Haftalarca büyük eksikler oldu. Burası Fenerbahçe burada bahanelerin arkasına sığınılmaz” dediği öğrenildi.

Milli aradan sonra özellikle gol yollarında takımının daha iyi bir performans sergileyeceğine inandığını aktaran Ersun Yanal'ın “Malatya maçıyla devre arasına kadar seri galibiyetler ve istediğim futbolu sahaya tam anlamıyla yansıtmamız gerekiyor. Bireysel hatalarımızda artık son bulacağını düşünüyorum. Serdar Aziz döndü ve çok formda. Hasan Ali ve Dirar tam anlamıyla döndüler. Kruse'nin maça kadar hazır olacağını düşünüyorum. Artık patlama yapma zamanımız geldi” diyerek düşüncelerini kaydettiği belirtildi.

FENERBAHÇE’NİN TEK RAKİBİ MANCHESTER CITY

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk 11 haftada gösterdiği hücum performansıyla en fazla gol beklentisi istatistiğinde Avrupa devi Manchester City'ye kafa tutuyor.ıyor

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde gole dönük oyununu istatistiklere net bir şekile yansıttı. Avrupa'nın 5 büyük liginde En Fazla Gol Beklentisi (xG) yakalayan takımlar mercek altına alındığında sarı-lacivertliler, önemli bir başarı yakaladı.

Bu alanda 12 maçta 2.87 xG ortalamasıyla zirvede Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz devi Manchester City yer alıyor. İngiliz ekibinden sonra en fazla gol beklentisini yakalayan takım ise 2.57 ortalamala Fenerbahçe oldu.

DEVLER GERİDE KALDI

Fenerbahçe, en fazla gol beklentisi istatistiğinde Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İngiltere'de Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Fransa'da PSG, İtalya'da Juventus ve İnter gibi büyük takımlar, xG istatistiğinde Fenerbahçe'nin arkasında kaldı.

xG NEDİR?

Avrupa'da dev kulüplerin son yıllarda kullandığı en önemli istatistiklerinin başında gelen xG, bir futbolcunun girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. xG ile bir futbolcunun, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi çıkarılıyor.

Takip edilen maçta ya da sezonda futbolcunun kaç gole ulaşmış olduğu, daha önce hazırlanan xG verisi ile karşılaştırılıyor ve tahminin altında kalıp kalmadığı, ya da performansını yükseltip yükseltmediği ölçülüyor.