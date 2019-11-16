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Eskrimde Nisanur Erbil’den gümüş madalya
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Eskrimde Nisanur Erbil’den gümüş madalya

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı. Nisanur, Gençler Dünya Kupalarında kadınlar ferdide en iyi dereceyi elde eden Türk sporcu unvanının sahibi oldu.

16 Kasım 2019 16:48

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te başlayan organizasyonda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil, gümüş madalya elde etti.

Nisanur, kazandığı bu madalyayla Gençler Dünya Kupalarında kadınlar ferdide bugüne kadarki en iyi dereceyi elde eden milli sporcu oldu. 10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda mücadele eden olimpik havuz sporcularından Deniz Selin Ünlüdağ 10, Aylin Çakır ise 13. sırayı aldı.

Son güncelleme 16:48 | 16 Kasım 2019
eskrim Nisanur Erbil TOHM
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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