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Brezilya Teknik Direktörü Tite, Lionel Messi’yi hedef aldı: ‘Çeneni kapat dedi’
Milli Takımlar

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Lionel Messi’yi hedef aldı: ‘Çeneni kapat dedi’

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, Arjantin ile oynadıkları hazırlık maçında Lionel Messi ile arasında yaşananları anlattı.

SKOR DIŞ HABER 16 Kasım 2019 13:26

Brezilya ve Arjantin, Suudi Arabistan’da düzenlenen hazırlık maçında kozlarını paylaşırken Lionel Messi ile Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite arasında gerilimli anlar yaşandı.

Copa America için “Bu turnuva Brezilya’nın kazanması için ayarlanmış” yorumunu yaptıktan sonra 3 ay ceza alan Lionel Messi, uzun bir süre sonra milli formayla sahaya çıktı.

Brezilya’yı 1-0 yendikleri maçtaki tek golü atan Arjantinli dünya yıldızı, rakip teknik adamla maç içerisinde laf dalaşına girdi.

Maçtan sonra konuyla ilgili konuşan Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, “Hakeme Messi’ye sarı kart göstermesi gerektiğini söyledim. Çünkü Messi bana ‘Çeneni kapat’ dedi ben de ona ‘Sen çeneni kapat’ karşılığını verdim” ifadelerini kullandı.

Hakemin Messi karşısında pasif kaldığını söyleyen Tite, “Bununla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Güçlü hakemlere ihtiyaç var çünkü yoksa sizi yutar. Kart görmesi gerekiyordu, doğru olan buydu” şeklinde konuştu.

15 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Brezilya 0-1 Arjantin Brezilya ve Arjantin`in karşı karşıya geldiği hazırlık maçında, Lionel Messi`nin attığı golle Arjantin mücadeleyi 1-0 kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:26 | 16 Kasım 2019
arjantin brezilya Lionel Messi Tite
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