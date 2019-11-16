Brezilya Teknik Direktörü Tite, Lionel Messi’yi hedef aldı: ‘Çeneni kapat dedi’

Brezilya ve Arjantin, Suudi Arabistan’da düzenlenen hazırlık maçında kozlarını paylaşırken Lionel Messi ile Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite arasında gerilimli anlar yaşandı.

Copa America için “Bu turnuva Brezilya’nın kazanması için ayarlanmış” yorumunu yaptıktan sonra 3 ay ceza alan Lionel Messi, uzun bir süre sonra milli formayla sahaya çıktı.

Brezilya’yı 1-0 yendikleri maçtaki tek golü atan Arjantinli dünya yıldızı, rakip teknik adamla maç içerisinde laf dalaşına girdi.

Brezilya Teknik Direktörü Tite: “Hakeme Messi’ye sarı kart göstermesi gerektiğini söyledim. Çünkü Messi bana ‘Çeneni kapat’ dedi, ben de ona ‘Sen çeneni kapat’ karşılığını verdim.”pic.twitter.com/pdrpn0FqRd — SKOR (@SozcuSkor) November 16, 2019

Maçtan sonra konuyla ilgili konuşan Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, “Hakeme Messi’ye sarı kart göstermesi gerektiğini söyledim. Çünkü Messi bana ‘Çeneni kapat’ dedi ben de ona ‘Sen çeneni kapat’ karşılığını verdim” ifadelerini kullandı.

Hakemin Messi karşısında pasif kaldığını söyleyen Tite, “Bununla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Güçlü hakemlere ihtiyaç var çünkü yoksa sizi yutar. Kart görmesi gerekiyordu, doğru olan buydu” şeklinde konuştu.

MAÇ SONUCU | Brezilya 0-1 Arjantin Brezilya ve Arjantin`in karşı karşıya geldiği hazırlık maçında, Lionel Messi`nin attığı golle Arjantin mücadeleyi 1-0 kazandı. İlgili Haberi Oku