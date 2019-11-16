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ATP Finalleri’nde ilk finalist Stefanos Tsitsipas! Nadal ve Djokovic’ten sonra Federer de veda etti
Tenis

ATP Finalleri’nde ilk finalist Stefanos Tsitsipas! Nadal ve Djokovic’ten sonra Federer de veda etti

ATP Finalleri'nde Yunan Stefanos Tsitsipas, İsviçreli Roger Federer'i set vermeden mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti oldu.

16 Kasım 2019 23:47

ATP Finalleri’nin 7. gününde Stefanos Tsitsipas, Roger Federer’i 6-3 ve 6-4’lük setlerle yenerek finale yükseldi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile 6 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas karşılaştı.

Tsitsipas, turnuvada 6 şampiyonluğa ulaşan tek tenisçi konumundaki Federer’i 1 saat 36 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Böylece, dünya sıralamasında zirvenin ilk üçünde yer alan turnuvanın favorileri Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Federer, şampiyonaya veda etti. Diğer yarı final mücadelesinde, Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem karşılaşacak. 16 Kasım 2019 Alexander Zverev yarı finalde ATP Finalleri - Andre Agassi Grubu`nda Alman Zverev, Rus Medvedev`i 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:47 | 16 Kasım 2019
ATP Finalleri roger federer Stefanos Tsitsipas
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