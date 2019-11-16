Andorra’nın kaptanı Türkiye maçı ile dünya rekoru kıracak!

Euro 2020 Elemeleri H Grubu son maçında Türkiye’yi konuk edecek Andorra Milli Takımı’nın teknik direktörü Jesus Alvarez, “Türkiye’nin eksik kadro ile gelmesi oyun sistemlerinin değişeceği anlamına gelmiyor” dedi. Toplantıya Alvarez’le katılan takım kaptanı Ildefons Lima ise “Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak olmasından dolayı da büyük gurur duyduğunu ifade etti.

‘Ümit Milli oyuncuları daha tehlikeli olabilir!’

Karşılaşmanın oynanacağı Ulusal Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Alvarez, “Türkiye’ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor. İyi bir sonuç alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu sanıyorum” şeklinde konuştu. “Türkiye’de Ümit Milli Takım’dan çağırılan futbolcular, A Milli Takım futbolcularından daha da tehlikeli olabilir” sözlerini kullanan Alvarez, Türk futbolcuların hepsinin kaliteli olduğunu belirtti.

Andorra Milli Takımı Teknik Direktörü, deplasmandaki Arnavutluk maçının ardından Türkiye’ye karşı oynayacak olmalarının futbolcuları için yorucu olacağını da ifade ederek, “Türkiye gibi bir takıma karşı iki gün içinde hazırlık yapmak hiç kolay değil. Çok zor olacak ama oyunun kuralları böyle” değerlendirmesinde bulundu. Andorra’nın iyi bir oyun ortaya koyduğu Türkiye’deki ilk maçı unutmaları gerektiğini vurgulayan Alvarez, her maçın atmosferinin farklı olduğunu kaydetti. Şenol Güneş, A Milli Takım`la 62. maçında Şenol Güneş, Andorra karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı`nın başındaki 62. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren deneyimli teknik direktör yönetiminde yaptığı 61 maçta 31 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu. Türkiye, Güneş yönetimindeki 43`ü resmi 18`i özel, oynadığı 61 maçta 92 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü. İlgili Haberi Oku