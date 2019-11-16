Alexander Zverev yarı finalde

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin 6’ncı gününde Alexander Zverev, Daniil Medvedev’i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 7 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.
Back in the last four
The moment @AlexZverev sealed his place in the #NittoATPFinals semis for the second straight year. pic.twitter.com/3n8UbeMCme
— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019
Alexander Zverev, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından Daniil Medvedev’i 6-4 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Grupta 2 galibiyeti bulanan 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise elendi. Turnuvanın yarı finalinde Roger Federer-Stefanos Tsitsipas ve Zverev-Dominic Thiem karşılaşmaları yapılacak.