Alexander Zverev yarı finalde

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin 6’ncı gününde Alexander Zverev, Daniil Medvedev’i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 7 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.

Back in the last four

The moment @AlexZverev sealed his place in the #NittoATPFinals semis for the second straight year. pic.twitter.com/3n8UbeMCme

— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019