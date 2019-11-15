Zeljko Obradovic: ‘Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak’

Euroleague 8. hafta karşılaşmasında CSKA Moskova’ya 88-70 yenilen Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic maç sonu açıklamalar yaptı.

Euroleague’de oynadıkları 8 maçtan 6 mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, bu tabloyu değiştirmenin kolay olmayacağını dile getirdi.

İşte Obradovic’in yaptığı açıklamalar;

“Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı. Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra. Bugün sergilediğimiz tabloda da kesinlikle son iki maçta bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin. Bugün sergilediğimiz tablo için onlardan çok özür diliyorum. Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak. Bunu hep konuşuyoruz ama bu yeterli değil sanırım. Son çeyrekte sadece 2 faul yaptık takım olarak ve onların nasıl skor ürettiğini izlemekten başka söyleyebileceği bir şey yok. Bu, çok şeyi anlatıyor.”

MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko Euroleague 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, baştan sona geride götürdüğü maçı 88-70 kaybetti. İlgili Haberi Oku