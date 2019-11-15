SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yeni askerlik sistemiyle hayata geçmişti! 1948 kişi yemin etti
Zeljko Obradovic: ‘Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak’
Euroleague

Zeljko Obradovic: ‘Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak’

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, CKSA Moskova mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli hoca, "Bugün sergilediğimiz tablo için onlardan çok özür diliyorum. Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2019 23:11

Euroleague 8. hafta karşılaşmasında CSKA Moskova’ya 88-70 yenilen Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic maç sonu açıklamalar yaptı.

Euroleague’de oynadıkları 8 maçtan 6 mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, bu tabloyu değiştirmenin kolay olmayacağını dile getirdi.

İşte Obradovic’in yaptığı açıklamalar;

“Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı. Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra. Bugün sergilediğimiz tabloda da kesinlikle son iki maçta bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin. Bugün sergilediğimiz tablo için onlardan çok özür diliyorum. Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak. Bunu hep konuşuyoruz ama bu yeterli değil sanırım. Son çeyrekte sadece 2 faul yaptık takım olarak ve onların nasıl skor ürettiğini izlemekten başka söyleyebileceği bir şey yok. Bu, çok şeyi anlatıyor.”

15 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko Euroleague 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, baştan sona geride götürdüğü maçı 88-70 kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:11 | 15 Kasım 2019
Fenerbahçe Beko Zeljko Obradovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ