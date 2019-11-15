Türkiye Yelken Şampiyonası’nda 620 sporcu yarışacak

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası, bu yıl ilk defa Büyükçekmece Yelken Kulübü'nün (BYK) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Büyükçekmece Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak yarışların ilk haftasında Optimist ve Laser sınıflarında 59 kulüpten 620 sporcu yarışacak. 23 Kasım'da düzenlenecek ödül töreni ile ilk haftanın derece kazanan yelkencilerinin kupalarını almalarının ardından, 24-30 Kasım tarihleri arasında 470, RS:X, RS ONE, Techno 293 ve Windsurf Slalom yarışlarında sporcular Türkiye Şampiyonu ünvanını alabilmek için ter dökecekler. İkinci hafta yarışlarının ödül töreni ise 30 Kasım günü yapılacak. Yarışların aynı zamanda milli takım seçmeleri olarak da değerlendirilecek olması ve ara tatile denk gelmesi sebebiyle katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor.

Büyükçekmece Yelken Kulübü 2006 yılında bölgedeki yelken severler tarafından kuruldu. Büyükçekmece koyunun coğrafi konumu, rüzgâr kalitesi ve istikrarının, yelken sporu için Türkiye'nin en elverişli noktalarından biri olması itibariyle kulüp, 2015 yılında gerek tekne parkı, gerek altyapısal, gerekse eğitim personeli açısında yaptığı yatırımlarla yarış parkurlarında düzenli bir şekilde boy göstermeye başladı. Yedi yaşından itibaren tüm yaştaki çocuk ve yetişkinlere verdiği kurslarla her yıl yüzlerce kişiye yelkeni öğreten BYK, oluşturduğu yarış takımıyla Optimist sınıfında başta Türkiye 3.lüğü olmak üzere birçok dereceye imza atarken, milli takıma da 4 sporcu verme başarısını gösterdi. Ayrıca kurduğu Laser sınıfıyla da Türkiye çapında hızla yükselen bir başarı grafiği yakalamış durumdadır. Kulübün yaz kurları her sene okulların kapanması ile başlayıp açılmasına kadar geçen süre boyunca devam etmektedir. Kursu tamamlayan sporculara sertifika sunulmakta, ayrıca gelecek vadeden çocuk ve gençler, yarış takımına seçilerek kış antrenman programına davet edilmektedir.