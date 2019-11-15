Türk milli ruhunun gücü

Milli Takımımız ortaya koyduğu büyük performanstan sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi fazlasıyla hak etmişti. Final müsabakası olan İzlanda maçında da rakibinden çok daha iyi oynayan çok daha galibiyeti hak eden bir milli takımımız vardı. Önemli olan bu tür final maçlarında sonucu ve skoru yakalayıp hedefe ulaşmaktı. Onu da başardık.

Tabii ki bu sürecin yıldızı Şenol Güneş'ti. Rakipleri çok iyi analiz edip her maça ayrı taktikle ve farklı 11'lerle çıktı. Hepsinden önemlisi, uzun süreli stratejik planlamayla Milli Takımımızı hedefe ulaştırmayı başardı. Zihinsel olarak Türk milletini birleştirdi, bütünleştirdi. Milli Takımımıza ayrı bir ruh verip bu ruhu tüm ülkeyle birleştirip büyük bir sinerji yarattı. Türk milli ruhu ve bu bütünlük de bizi başarıya götürdü. Dünkü maçın yıldızı da muhteşem taraftarımızdı.

Rakip İzlanda'nın en önemli özelliği duran toplarda başarılı olması ve gol bulmasıydı. Şenol hoca duran toplarda alan markajı değil adam markajı yaptı ve İzlanda'yı etkisiz hale getirdi.

Kısacası beraber, aynı amaç uğruna verilen mücadeleyle ülkede yaşayan, kim ne olursa olsun el ele verip, birleştirip, bütünleştirip büyük bir performansa dönüştürdüğümüz bir gün oldu. Emeği geçen başta Şenol Güneş, futbolcular, taraftarlara bir futbol adamı olarak teşekkür ediyorum.

Bu takım ve Türk Milli Takım ruhu bütünlüğü bu takımı Avrupa Şampiyonu bile yapar.

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