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Tottenham’dan Phillippe Coutinho hamlesi!
Almanya Bundesliga

Tottenham’dan Phillippe Coutinho hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

15 Kasım 2019 18:19

2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona’nın Liverpool’dan kadrosuna kattığı ve sonrasında bu sezonun başında kiralık olarak Bayern Münih’in yolunu tutan Phillippe Coutinho, sezon sonunda Tottenham’a gidebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino’nun özel olarak takımında görmek istediği Coutinho, sezon sonunda Bayern Münih ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham’ın Barcelona ile anlaşması halinde İngiliz ekibinin yolunu tutacak.

Pochettino ile 2012 yılında 6 ay boyunca Espanyol’da çalışan Coutinho’nun da Arjantinli teknik adamla çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Coutinho bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 resmi maçta forma giyerken, 2 gol ve 4 asistlik bir performansa imza attı.

Son güncelleme 18:19 | 15 Kasım 2019
bayern münih Phillippe Coutinho
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