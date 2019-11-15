Tebrikler Milli Takım

Yazacağım şartlar bize fazla yaramaz…

1- Beraberlik bize yeter.

2- Yenilsek bile, Andorra'yı yenersek finallerdeyiz.

3- Sakin olmamız lazım…

Olmaz, biz sıcakkanlı bir milletiz. İtalyanlar da sıcakkanlı diyeceksiniz, biliyorum, onların savunmaya dayalı ekolleri var, yalnız…

Çekingen ve top kayıplarıyla başladık. İzlanda final maçını oynayacağı için cuma Antalya'ya, dün İstanbul'a geldi.

Bizi ezberlemişler, sabah, akşam bu maçı beklemişler, bu belli. Orta sahamızı etkisiz hale getirip, savunmamıza pres yapınca, akordumuz bozuldu.

İzlanda, fizik kondisyonu mükemmel tam bir sistem takımı. Sistemi bozmak için çilingir gerekir. O isim de Hakan Çalhanoğlu. Ama Hakan'ı iyi kapattılar.

İkinci devre çok dikkatli oynama isteğimiz bizi zaman zaman strese soktu. Mesela, 82. dakikada tam bir ‘Kiev karambolü' oldu. O an gözlerimi 30 saniye kapattım, yazık olacaktı.

Neyse, yıllar sonra şunu beklemeyeceğiz: ‘A takımı, B takımını yenip, C takımı D takımı ile berabere kalıp biz kazanırsak' hesapları artık yok. Hep gruplarda zorlanıyorduk, bu kez bileğimizin gücü ile finallere gidiyoruz.

Avrupa Şampiyonası tam anlamıyla uzun ve ince bir yol. Finallerin telafisi yok, ben bu takıma çok güveniyorum.

Tebrikler Milli Takım, tebrikler Şenol Güneş.

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