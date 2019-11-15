Son dakika Trabzonspor’a kötü haber! Filip Novak…

Bu sezon sakatlık kabusunu çokça yaşayan Trabzonspor’a bir kötü haber de Filip Novak’tan geldi… Çekya Milli Takım antrenmanında aldığı darbe sonrasında sakatlanan tecrübeli sol bekin 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Böylelikle sezonun ilk yarısını kapatan Novak, Trabzonspor’un Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor ile oynayacağı lig maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi’ndeki Getafe ve Basel maçlarını kaçıracak.

Trabzonspor Kulübü’nün resmi sitesinden yapılan bilgilendirme şöyle;

“Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Filip Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır.”

Bordo-mavili takım bu sezon Ekuban, Mikel, Abdulkadir Parmak ve Abdulkadir Ömür başta olmak üzere birçok sakatlık nedeniyle ideal kadro kurmakta zorlandı.