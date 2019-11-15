SON DAKİKA | Kayserispor’da olağanüstü kongre kararı!

İHA’nın son dakika bilgisine göre; Süper Lig’de bu sezon kötü günler geçiren ve ligin dibine demir atan İstikbal Mobilya Kayserispor’da şimdi de olağanüstü kongre kararı alındı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hamdi Elcüman başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü kongreye gidilmesine karar verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda 30 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de seçim gündemiyle yapılacak kongrenin, çoğunluk sağlanamaması halinde bir hafta sonra 7 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate tekrarlanacağı aktarıldı.

Erol Bedir’in istifasının ardından 6 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcısı Hamdi Elcüman, sarı-kırmızılı kulübün başkanı olmuştu.

Ekonomik olarak kötü zamanlardan geçen Anadolu ekibi, ligde oynadığı 11 maçta sadece 7 puan topladı ve 18. sırada kalarak ligin son sırasında yer aldı.

Sarı kırmızılılar kısa süre önce teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun’u getirdi ve 10. haftada Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.