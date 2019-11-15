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SON DAKİKA Antalyaspor yeni hocasını resmen açıkladı
Antalyaspor

SON DAKİKA Antalyaspor yeni hocasını resmen açıkladı

Antralyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Stjepan Tomas'ı getirdi.

15 Kasım 2019 17:14

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Medipol Başakşehir’de Okan Buruk’un yardımcısı olarak çalışan Stjepan Tomas’ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışındaki Antalyaspor, Medipol Başakşehir’in izin vermesinin ardından, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, anlaşmayı resmi Twitter hesabından “Hoşgeldin Stjepan Tomas” mesajı ile paylaştı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, dün yaptığı açıklamada “Prensip anlaşması sağlandı. Stjepan Tomas'ın Medipol Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Medipol Başakşehir tarafından sorun çıkmazsa sözleşme imzalamayı planlanıyoruz. 2.5 yıllık prensip anlaşması yaptık. Takımımıza güveniyoruz. Şanssız maçlar kaybettik. Ligde fark yaratacak bir takımız. Yeni hocamızla ilerleyen günlerin daha güzel olacağına inanıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Son güncelleme 17:29 | 15 Kasım 2019
Antalyaspor Başakşehir tomas
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