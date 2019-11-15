SON DAKİKA | A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

EURO 2020 Elemeleri’ndeki son maçında 17 Kasım’da deplasmanda Andorra’yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım’a alındı.

Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile golsüz berabere kalarak grup maçlarının bitimine 1 hafta kala Avrupa Şampiyonası`na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası`nda yer alacak. Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi. İlgili Haberi Oku