Roger Federer, Londra’da yarı finalde

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin 5. gününde Roger Federer, Novak Djokovic’i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer karşılaştı.
38 yaşındaki Federer, 1 saat 13 dakika süren mücadelenin ardından Djokovic’i 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Turnuvada daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaşan Djokovic’in erken turda elenmesinin ardından İspanyol Rafael Nadal’ın seneyi zirvede tamamlaması garantilendi.
Turnuvanın 6. gününde Andre Agassi Grubu’nda Nadal-Stefanos Tsitsipas ve Daniil Medvedev-Alexander Zverev maçları oynanacak.