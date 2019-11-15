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Roger Federer, Londra’da yarı finalde
Tenis

Roger Federer, Londra’da yarı finalde

ATP Finalleri Bjorn Borg Grubu'nda İsviçreli Federer, Sırbistanlı Djokovic'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

15 Kasım 2019 07:12

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin 5. gününde Roger Federer, Novak Djokovic’i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer karşılaştı.

38 yaşındaki Federer, 1 saat 13 dakika süren mücadelenin ardından Djokovic’i 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Turnuvada daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaşan Djokovic’in erken turda elenmesinin ardından İspanyol Rafael Nadal’ın seneyi zirvede tamamlaması garantilendi.

Turnuvanın 6. gününde Andre Agassi Grubu’nda Nadal-Stefanos Tsitsipas ve Daniil Medvedev-Alexander Zverev maçları oynanacak.

Son güncelleme 07:12 | 15 Kasım 2019
ATP Finalleri Novak Djokovic roger federer
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