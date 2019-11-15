Merih Demiral İtalya’da gündem oldu! O pozisyon…

EURO 2020 Elemeleri’nde oynadığı 9 maçta gösterdiği performansla Şenol Güneş’in vazgeçilmezlerinden olan Merih Demiral, forma giydiği İtalya’da gündem oldu.

Sezon başında Juventus’a transfer olan 21 yaşındaki stoper, teknik direktörü Sarri tarafından sadece 1 maçta tercih edilirken diğer tüm resmi karşılaşmalarda yedekler arasında yer aldı.

Çağlar Söyüncü maçın kader anını anlattı: Vatanı korur gibi... Türkiye A Mili Takım`ın başarılı oyuncusu Çağlar Söyüncü, 82. dakikada yaşanan inanılmaz karambolle ilgili açıklamada bulundu. İlgili Haberi Oku

İzlanda mücadelesinin 82. dakikasında adeta EURO 2020 biletini çizgiden çıkardığı topla ülkemize getiren Merih Demiral’ın pozisyonu, İtalya basınında yer buldu.

İtalyan futbol sitesi Calcio Mercato, milli yıldızımızdan övgü ile bahsederken, haberde “Bir kaleci gibi davranarak bitime 8 dakika kala çizgiye gelerek golü engelledi” ifadeleri yer alırken, Milan’ın kendisine olan ilgisinin devam edeceği belirtildi.

Haberde paylaşılan bir tweet’te ise pozisyonun videosu paylaşılıp, “Milan’ın Ocak ayındaki yeni defansı” notu yer aldı.