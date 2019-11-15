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Mazeika önce Beşiktaş’ı sonra Türkiye’yi yaktı!
Milli Takımlar

Mazeika önce Beşiktaş’ı sonra Türkiye’yi yaktı!

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ve Moldova'nın Fransa'ya 2-1 kaybettiği müsabakada Fransızların attığı ilk golünde tartışmalı bir karar veren Gediminas Mazeika, bundan 1 hafta önce de Beşiktaş'ın deplasmanda Braga ile oynadığı mücadelede verdiği kararlarla tepkileri üzerine toplamıştı.

15 Kasım 2019 15:18

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Moldova, deplasmanda Fransa’ya 2-1 kaybetti. Bu mücadelede skordan ve oyundan çok hakem Mazeika’nın verdiği kararlar tartışıldı. Fransa’nın puan kaybetmesi halinde Türkiye, grupta son haftaya lider olarak girecekti.

Fransa’nın attığı ilk golden önce Giroud’nun, kaleci Coselev’e yaptığı faulü atlayan Gediminias Mazeika’ya, Moldova’nın Türk teknik direktörü Engin Fırat da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

“Yediğimiz ilk golde Olivier Giroud, kalecimizin dengesini faul yaparak bozuyor. Bu gol, oyuncularımın tüm motivasyonunu kırdı.”

AYNI HAKEM BENZER HATALAR

Moldova kalecisi Coselev’e yapılan müdahaleyi atlayarak Fransızların grup liderliğine yükselmesini sağlayan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın da birincilik şansını zora sokan 41 yaşındaki hakem, 1 hafta önce de Beşiktaş’ı yakmıştı. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi’nde deplasmanda Braga’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmada Lens’in rakibine müdahalesini kırmızı kart olarak değerlendiren Mazeika, o zaman da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Söz konusu maçta Beşiktaş’ın iki penaltısını da görmezden gelen Gediminias Mazeika’yı bu hatalarına rağmen UEFA, Fransa-Moldova müsabakasına atadı.

Son güncelleme 15:35 | 15 Kasım 2019
beşiktaş euro 2020 fransa Mazeika moldova türkiye
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OGP
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