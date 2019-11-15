İngiltere gol oldu yağdı! | EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin toplu sonuçları

UEFA EURO 2020 Elemeleri’nin 9. haftası, 7 maçla başladı. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu’nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı’nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20’ye çıkararak EURO 2020’ye kalmayı garantiledi.

Diğer öne çıkan maçta Fransa, konuk ettiği Moldova’yı 2-1 mağlup ederek H Grubu’nda 22 puanla liderliğe yükseldi ve EURO 2020 vizesi aldı. A Grubu’nda İngiltere, Harry Kane’in “hat-trick” yaptığı maçta Karadağ’ı 7-0 mağlup ederek EURO 2020’ye katılma hakkı kazandı. İngilizlerin diğer gollerini Alex Oxlade-Chamberlain, Marcus Rashford, Aleksandar Sofranac (kendi kalesine) ve Tammy Abraham kaydetti. Grubun diğer maçında Çekya, konuk ettiği Kosova’yı 2-1’le geçerek şampiyonaya vize alan takım oldu.

Şenol Güneş: `Marttan beri dokuz doğurduk ama sonunda çocuk oldu!` İzlanda ile 0-0 berabere kalmasına karşın Euro 2020'ye katılma hakkı kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş kazanmanın güzel olduğunu, paylaşmanın ise daha güzel olduğunu söyleyerek, Euro 2020 ve ardından da Dünya Kupası'nı hedeflediklerini ifade etti. Şenol Güneş eleme sürecini tarif ederken Mart ayında başladık bu yarışa. Oyunculara da söyledim. Marttan bugüne kadar 9 ay oldu. 9 doğurduk ama sonunda çocuk oldu ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun biri penaltıdan üç gol attığı maçta konuk ettiği Litavanya’yı 6-0 mağlup etti. Portekizin’in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı. Elemelerin 9. haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

İngiltere-Karadağ: 7-0

Çekya-Kosova: 2-1

B Grubu

Sırbistan-Lüksemburg: 3-2

Portekiz-Litvanya: 6-0

H Grubu

Türkiye-İzlanda: 0-0

Fransa-Moldova: 2-1

Arnavutluk-Andorra: 2-2 EURO 2020 bileti alan Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile golsüz berabere kalarak grup maçlarının bitimine 1 hafta kala Avrupa Şampiyonası`na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası`nda yer alacak. Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi İlgili Haberi Oku