Giresunspor Başkanı isyan etti: 2 bin kişiyle şampiyon olunmaz

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak oyuncu kalitesine değinen Eren, “Ben sezon başından beri; ‘bu takımın kalitesini tartışmayalım' diyorum ama belli bir çevre var ilimizde ve ne yapsak karalama yapmaya çalışıyor. Bu algılar oluşturulmaya çalıştı ama ben ilk günden bu yana söylüyorum, bu takım iş yapar diye” dedi.

Sezona kötü başladıklarının altını çizen Başkan Eren, “Erkan hocanın hocalığına bir şey demiyoruz ama bu sene bazı sıkıntılarını takıma yansıttı ve oyuncular genel olarak motive olamadı. Hakan hoca takıma çok pozitif hava veriyor. Oyunculara çok güveniyor, bu da oyuncuların öz güvenini arttırdı” şeklinde konuştu.

Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Sacit Ali Eren, “Bu bir ölçü değil, sonuçta iki maç almayla bu iş bitmiyor, sezon uzun. Biz Adana maçını kazanmalıyız ki artık net bir şey diyelim. O yüzden daha net konuşmak için Adana maçını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir yıldır Giresunspor'da görevde olduğunu kaydeden Sacit Ali Eren, Giresunspor tarihinin en desteksiz sezonunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bir yıldır bu görevdeyim ve bu süre içinde herkese kapımız açık dedik. Herkes bir şeyler yazıp çiziyor, biz de gelin yüzümüze söyleyin diyoruz. Evet, bu takım bu işi yapabilir, bu işi becerebilir ama biz bu işi tek başımıza yapamayız diyorum. Belki de Giresunspor, tarihinin en desteksiz dönemini geçiriyor. Bizim çevremizde olan insanlar bizim bu işi ne şartlar altında götürdüğümüzü biliyor.”

Son olarak taraftara da destek çağrısında bulunan Sacit Ali Eren, “2 bin kişiyle şampiyon olunmaz. Sosyal medya 10 bin kişi var ama bu 10 bin kişi önce stada gelsin” diye konuştu.