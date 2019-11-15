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Galatasaray’da seçim bilmecesi yeni bir aşamaya taşındı kafalar karıştı!
Süper Lig

Galatasaray’da seçim bilmecesi yeni bir aşamaya taşındı kafalar karıştı!

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlığının iptaline karşı açılan davayı 21 Şubat 2020’ye erteledi. Bir taraf sandığa gidilmeli, karşı cephe ise seçim yok görüşünü savundu

15 Kasım 2019 07:38

Galatasaray’da  sonucu merakla beklenen ibrasızlığın iptaline karşı açılan davanın ilk duruşması dün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Mahkeme, davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Mahkeme heyeti, tedbirle ilgili olumlu ya da olumsuz görüş bildirmedi. Bu durum farklı yorumlara neden oldu. Bir taraf, erteleme tarihine kadar yönetimin seçime gitmesine gerek olmadığını ve görevine devam edeceğini savunuyor.

AVUKATLAR BÖLÜNDÜ

Karşı görüştekiler ise 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin , seçime engel olan tedbir kararına karşı yorumda bulunmayarak 1 ay içinde seçime gidilmesinin yolunu açtığını belirtiyor. Günün bir başka kritik gelişmesi ise Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın Galatasaray'a karşı açılan davaya feri müdahil olmasıydı. SÖZCÜ, tarafların avukatlarının görüşlerine başvururken kafa karıştıran detaylara ulaştı.

AV. KIRAÇ ARAS (Barış Cenk Akkaya ve Ahmet Özdoğan adına)

‘14 Aralık'a kadar seçime gidilmeli'

“Mevcut yönetim, 14 Aralık'a kadar seçime gitmelidir. Bu tarih, davanın ertelendiği bugün( dün) itibaren tüzükte belirtilen 1 aylık süreyle alakalı. Şu durumda tüm tedbirler kalkmıştır. Seçime gidilmezse soruşturma hatta cezayı gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Eğer yönetim kararı doğru okumaz ve seçime gitmeyi tercih etmezse hiçbirimizin istemediği sonu hapis cezasına kadar uzanan bir sürece girilebilir.”

AV. Ö. FARUK KIRBIYIK (Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay adına)

‘Seçime gitme zorunluluğu yok'

“Burada bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Mahkeme bugünkü (dünkü) duruşmada daha önceden verdiği tedbir kararını iptal etmeyerek şu an için Galatasaray'ın seçime gitme zorunluluğunun olmadığını ortaya koydu. Hukuken böyle bir zorunluluğu yok. Seçim olsa dahi Mustafa Cengiz ve bütün yönetim kurulu üyeleri seçime katılabilirler. Ayrıca Başkan Cengiz dosyaya feri müdahil olarak dahil olup diğer yöneticilerin yanında yer aldı.”

Son güncelleme 07:38 | 15 Kasım 2019
galatasaray Mustafa Cengiz seçim
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