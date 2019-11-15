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Formula 1’de sezonun 20. yarışı
Motor Sporları

Formula 1’de sezonun 20. yarışı

Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Formula 1'de sezonun 20. yarışı Brezilya'da yapılacak.

15 Kasım 2019 10:23

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Brezilya’da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek.

Sao Paulo’nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti’nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix’sinin sıralama turu, yarın TSİ 21.00’de başlayacak. Yarış ise 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.10’da gerçekleştirilecek.

34 yaşındaki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ABD Grand Prix’sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1’de Brezilya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 381

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Charles Leclerc (Monako): 249

4. Max Verstappen (Hollanda): 235

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 695

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 366

4. McLaren: 121

5. Renault: 83

Son güncelleme 10:23 | 15 Kasım 2019
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