EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak?

EURO 2020 biletini alan A Milli Takımımız rakiplerini beklemeye başladı. 12 Haziran ile 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 grup kuraları 30 Kasım Cumartesi günü Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak.

TSİ 20.00’de başlayacak kura çekiminde rakiplerimiz belli olacak.

EURO 2020’nin açılış maçı İtalya’da yapılacak. 12 Haziran’da Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak açılış maçıyla büyük heyecan başlayacak ve yarı final ile final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’da Wembley Stadı’nda oynanacak.

Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile golsüz berabere kalarak grup maçlarının bitimine 1 hafta kala Avrupa Şampiyonası`na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası`nda yer alacak. Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi. İlgili Haberi Oku

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Şenol Güneş: `Marttan beri dokuz doğurduk ama sonunda çocuk oldu!` İzlanda ile 0-0 berabere kalmasına karşın Euro 2020'ye katılma hakkı kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş kazanmanın güzel olduğunu, paylaşmanın ise daha güzel olduğunu söyleyerek, Euro 2020 ve ardından da Dünya Kupası'nı hedeflediklerini ifade etti. Şenol Güneş eleme sürecini tarif ederken Mart ayında başladık bu yarışa. Oyunculara da söyledim. Marttan bugüne kadar 9 ay oldu. 9 doğurduk ama sonunda çocuk oldu ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku