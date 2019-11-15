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EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Milli Takımlar

EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı garantilenmesinin ardından futbol severler EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediyor. Birden fazla ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020 mücadelesi, gruplarda tüm maçların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Peki, EURO 2020 maçları ne zaman oynanacak?

15 Kasım 2019 23:34

EURO 2020 çekilişi ile Türkiye’nin ve turnuvaya katılan diğer takımların grupları, rakipleri belli olacak. Peki, EURO 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve maçlar ne zaman oynanacak?

EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı finaller 26 Mart Perşembe günü yapılacak ve finaller beş gün sonra 31 Mart Salı günü oynanacak.

Son güncelleme 23:34 | 15 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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