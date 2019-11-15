EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?

EURO 2020 çekilişi ile Türkiye’nin ve turnuvaya katılan diğer takımların grupları, rakipleri belli olacak. Peki, EURO 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve maçlar ne zaman oynanacak?

EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı finaller 26 Mart Perşembe günü yapılacak ve finaller beş gün sonra 31 Mart Salı günü oynanacak.