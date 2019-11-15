SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… ABD’den yaptırımlarla ilgili flaş açıklama
EURO 2020 Elemeleri grubumuzda son puan durumu
Milli Takımlar

EURO 2020 Elemeleri grubumuzda son puan durumu

UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu hafta maçında Fransa, kendi sahasında Moldova'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek grupta yeniden liderliğe yükseldi.

15 Kasım 2019 09:20

A Milli Takım’ın grubunda oynanan bir diğer müsabakada Fransa, Stade de France’de Moldova’yı konuk etti. Türkiye’nin İzlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik için fırsat yakalayan Fransa, 9’uncu dakikada Rata’nın attığı golle sürpriz bir şekilde geriye düştü. Fransa, 35’te Varane ile eşitliği yakalarken, ilk yarı da bu skorla bitti: 1-1. 79’uncu dakikada Giroud’un penaltıdan kaydettiği golle öne geçmeyi başaran Fransa, Türk teknik adam Engin Fırat’ın yönettiği Moldova’yı 2-1 mağlup etti ve gruptaki puanını 22’ye yükselterek son maçlar öncesi liderliğe yükseldi.

Fransa, son maçında Arnavutluk deplasmanına giderken, Türkiye ise deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan bugün grupta oynanan diğer maçta Arnavutluk ile Andorra 2-2 berabere kaldı.

Takımlar O G B M A Y Puan
1-Fransa 9 7 1 1 23 6 22
2-Türkiye 9 6 2 1 16 3 20
3- İzlanda 9 5 1 3 12 10 16
4- Arnavutluk 9 4 1 4 16 12 13
5- Andorra 9 1 1 7 3 18 4
6- Moldova 9 1 0 8 3 24 3

Son güncelleme 09:20 | 15 Kasım 2019
EURO 2020 Elemeleri fransa türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ