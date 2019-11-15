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Ertuğrul Sağlam resmen göreve başladı! Yeni takımı…
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Ertuğrul Sağlam resmen göreve başladı! Yeni takımı…

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllığına anlaştı.

15 Kasım 2019 20:31

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bugün bir araya gelerek 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın ardından resmi sözleşmeyi salı günü bir basın toplantısı ile imzalayacak olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun ekibinin bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sayın Sağlam´a yuvana `Tekrar hoş geldin´ diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 20:31 | 15 Kasım 2019
ertuğrul sağlam Yılport Samsunspor
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