CSKA Fenerbahçe canlı izle! CANLI YAYIN: CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Her sene olduğu gibi bu yılda Euroleague’de favoriler arasında gösterilen CSKA ve Fenerbahçe Rusya’da karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler CSKA Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

CSKA FENERBAHÇE CANLI İZLE

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe CSKA Moskova maçı saat 20.00’den itibaren beIN SPORTS 3 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE AVRUPA’DA ÇIKIŞ ARIYOR

Avrupa Ligi’nde sezona son derece kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

İstanbul’da Baskonia ve Bayern Münih’i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.