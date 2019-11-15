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Cleveland Cavaliers sahasında Miami Heat’e geçildi
NBA

Cleveland Cavaliers sahasında Miami Heat’e geçildi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 12 sayı, 7 ribaunt ürettiği maçta Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Miami Heat'e 108-97 yenildi. Cedi maçta 34 dakika süre aldı.

15 Kasım 2019 10:02

NBA’de milli oyuncu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat’e 108-97 mağlup oldu.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Kendrick Nunn’ın 23 sayı, Bam Adebayo’nun 16 sayı ve 15 ribauntla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 108-97 mağlup ederek 11. maçında 8. galibiyetini aldı.

Yedinci yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Kevin Love’ın 21, Collin Sexton’ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 34 dakika süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-108

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 124-115

New York Knicks-Dallas Mavericks: 106-103

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 132-127

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 128-112

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 101-93

Son güncelleme 10:02 | 15 Kasım 2019
Cedi Osman Cleveland Cavaliers miami heat NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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