Çağlar Söyüncü maçın kader anını anlattı: Vatanı korur gibi…

Türkiye, UEFA Avrupa 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Takım’ın başarılı oyuncularından Çağlar Söyüncü, Şenol Güneş ile yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, “Başladığımızdan beri 2020'ye inanıyorduk” dedi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında yaşanan ve önce Merih Demiral’ın topu çizgi üzerinden çıkarması, ardından da Mert Günok’un kurtarışı ile sonuçlanan karambol hakkında da konuşan Çağlar Söyüncü “82. dakikada oluşan karambolle ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, “82. dakikada bir takım ruhu, takım arkadaşlığı koyarak orada vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Halkımıza teşekkür ederim. Biz de ikinci maçtan dolayı kutlamayacağız. Onlar her zaman yanımızda. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

Nefes kesen an! Yürekler ağza geldi ama `Komando` Merih Demiral çizgiden çıkardı! EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda`yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrasında `Komando` lakaplı futbolcumuz Merih Demiral sayesinde mutlak bir yenilgiden kurtuldu. İstanbul`da oynanan ve 0-0 sona eren maç ardından EURO 2020 biletini kapan milliler, yenilgi yaşaması halinde tur şansını son maça bırakacaktı. İlgili Haberi Oku

“3 PUAN ALIP DEVAM ETMEK İSTERDİK”

İzlanda karşısında galip gelip 3 puan alıp devam etmek istediklerini belirten Çağlar Söyüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ama 0-0 oldu sonuç. Hayırlısı böyleymiş. Önemli olan oraya gitmek. Favori İzlanda ve Fransa olarak gözüküyordu. Ama biz en baştan beri inanıyorduk. Çok şükür başardık. Rakibimiz Fransa oynayacak. Buraya kadar getirmişken lider götürmek istiyorduk. Biz ikinci maçımız olduğundan dolayı kutlayamayacağız. Ama halkımız kutlasın. Bizi her zaman desteklediler. Onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Onlar içinde bizim içinde son maçtı. Son bir maçımız kaldı ondan sonra yavaştan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Gruplar nasıl olacak fikrim yok ama biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Sonuçlar zaten ortada. Ekstra bir rakibimiz yok. Hayırlı olsun ülkemize. İnşallah iyi sonuçlar alıp döneriz.”

Spor yazarları Türkiye İzlanda maçını yorumladı Spor yazarları, A Milli Futbol takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku