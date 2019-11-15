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Bayern Münih teknik direktörünü açıkladı: ‘Ona güveniyoruz’
Almanya Bundesliga

Bayern Münih teknik direktörünü açıkladı: ‘Ona güveniyoruz’

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in CEO'su Karl Heinz Rummenigge, devre arasına kadar teknik direktörlük koltuğunda Hansi Flick'in oturacağını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 15 Kasım 2019 23:53

Bundesliga devi Bayern Münih’te teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merakla beklenirken CEO Karl Heinze Rummenigge konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Niko Kovac ile yolların ayrılmasından sonra Arsene Wenger ile görüşen Alman ekibi, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma sağlayamamıştı.

Kovac’ın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Olympiakos maçından 2-0, ligde ise Borussia Dortmund mücadelesinden 4-0’lık galibiyetlerle ayrıldı.

Konuyla ilgili konuşan Bayern Münih CEO’su Karl Heinze Rummenigge, “Uli Hoenes, Hasan Salihamidzic ve ben, bir sonraki duyuruya kadar takımın başında Hansi Flick’in olmasına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Yeni teknik adam tartışmalarından sıkıldıklarını söyleyen Rummenigge, “Her cumartesi Hansi’nin sorumlu olup olmayacağını sormanızı istemediğimizden diyorum ki; Bu, başka bir haber alana kadar, en azından devre arasına kadar Flick’in takımın başında olacağı anlamına geliyor. Ve muhtemelen sonrasında da” dedi.

Flick’in performansından memnun kaldıklarını söyleyen Rummenigge, “Antrenman yöntemleri ve taktikleri bizi etkiledi. Oyuncularla ilgileniyor ve doğal tavrını seviyoruz. Hansi Flick’e güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 00:28 | 16 Kasım 2019
bayern münih Hansi Flick Karl Heinze Rummenigge
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