Bayern Münih teknik direktörünü açıkladı: ‘Ona güveniyoruz’

Bundesliga devi Bayern Münih’te teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merakla beklenirken CEO Karl Heinze Rummenigge konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Niko Kovac ile yolların ayrılmasından sonra Arsene Wenger ile görüşen Alman ekibi, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma sağlayamamıştı.

Kovac’ın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Olympiakos maçından 2-0, ligde ise Borussia Dortmund mücadelesinden 4-0’lık galibiyetlerle ayrıldı.

Konuyla ilgili konuşan Bayern Münih CEO’su Karl Heinze Rummenigge, “Uli Hoenes, Hasan Salihamidzic ve ben, bir sonraki duyuruya kadar takımın başında Hansi Flick’in olmasına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Yeni teknik adam tartışmalarından sıkıldıklarını söyleyen Rummenigge, “Her cumartesi Hansi’nin sorumlu olup olmayacağını sormanızı istemediğimizden diyorum ki; Bu, başka bir haber alana kadar, en azından devre arasına kadar Flick’in takımın başında olacağı anlamına geliyor. Ve muhtemelen sonrasında da” dedi.

Flick’in performansından memnun kaldıklarını söyleyen Rummenigge, “Antrenman yöntemleri ve taktikleri bizi etkiledi. Oyuncularla ilgileniyor ve doğal tavrını seviyoruz. Hansi Flick’e güveniyoruz” şeklinde konuştu.

“We trust him!”

Hansi #Flick will stay on as head coach of #FCBayern.#MiaSanMia pic.twitter.com/tAAhWZOCsF

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 15, 2019