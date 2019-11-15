SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'da bir evde 1'i çocuk 3 kişi ölü bulundu
Altay’da yönetim faturayı kesti! Tüm takıma ceza
TFF 1.Lig

Altay’da yönetim faturayı kesti! Tüm takıma ceza

Ligde oynadığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrılan Altay'da yönetim, tüm takıma para cezası verdi.

15 Kasım 2019 13:28

TFF 1’inci Lig’de son 3 maçında Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük’e mağlup olan Altay’da yönetim tüm takıma 30’ar bin TL ceza kesti. Kötü gidişatın nedenlerini bulmak için teknik heyet ve oyuncularla toplantılar yapan Altay yönetimi, siyah-beyazlı ekibi para cezasıyla uyardı.

Mevcut kadronun bu ligde şampiyonluk için yeterliği olduğunu belirten kurmaylar, yapılan görüşmeler sonrası teknik direktör Sait Karafırtınalar ve futbolculara güvenoyu verdi. Yönetim, siyah-beyazlı takımdan önümüzdeki haftalarda daha mücadeleci bir oyun sergileyerek çıkış yakalamasını istedi. Teknik ekip ve futbolcular da yönetime “agresif ve istekli futbol” konusunda söz verdi.

Akhisarspor deplasmanının hazırlıklarını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri’nde sürdüren İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, zirve yarışı veren Akhisarspor’u yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı ve üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

Son güncelleme 13:28 | 15 Kasım 2019
altay
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ