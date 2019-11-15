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Alexander Sörloth şov yaptı, Norveç gol yağdırdı!
Milli Takımlar

Alexander Sörloth şov yaptı, Norveç gol yağdırdı!

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 9. hafta karşılaşmasında Faroe Adaları'nı ağırlayan Norveç, 4-0 galip gelirken Trabzonsporlu Alexander Sörloth maçı iki golle tamamladı.

SKOR DIŞ HABER 15 Kasım 2019 21:52

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 9. maçında Faroe Adaları’nı konuk eden Norveç, Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un şov yaptığı maçı 4-0 kazandı.

Maça hızlı başlayan Norveç, 4. dakikada Tore Reginiussen ve 8. dakikada Iver Fossum ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda da üst üste goller bulan ev sahibi ekip, Trabzonspor’un forveti Alexander Sörloth’un 62. ve 65. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Norveç 4-0’lık galibiyetle puanını 14’e yükseltti. Faroe Adaları ise 3 puanda kaldı.

Norveç’in EURO 2020 bileti alma hayalini sürdürmesi için 22:45’te oynanacak İsveç-Romanya maçında İsveç’in puan kaybetmesi gerekiyor.

Son güncelleme 21:52 | 15 Kasım 2019
Alexander Sörloth euro 2020 faroe adaları norveç
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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