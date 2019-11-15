Alexander Sörloth şov yaptı, Norveç gol yağdırdı!

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 9. maçında Faroe Adaları’nı konuk eden Norveç, Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un şov yaptığı maçı 4-0 kazandı.
Maça hızlı başlayan Norveç, 4. dakikada Tore Reginiussen ve 8. dakikada Iver Fossum ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda da üst üste goller bulan ev sahibi ekip, Trabzonspor’un forveti Alexander Sörloth’un 62. ve 65. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-0’a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Norveç 4-0’lık galibiyetle puanını 14’e yükseltti. Faroe Adaları ise 3 puanda kaldı.
Norveç’in EURO 2020 bileti alma hayalini sürdürmesi için 22:45’te oynanacak İsveç-Romanya maçında İsveç’in puan kaybetmesi gerekiyor.