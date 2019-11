Zlatan Ibrahimoviç ayrılığı resmen açıkladı!

MLS ekibi Los Angeles Galaxy’de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından kulübe ve taraftara veda etti.

İtalya ekipleriyle ismi anılan Ibrahimovic, kariyerini MLS’te sürdürmeyeceğini resmen duyurdu.

İsveçli golcünün paylaşımında “Geldim, gördüm, yendim. Los Angeles Galaxy’e beni yeniden canlı hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Zlatan’ı istediniz, ben de size Zlatan’ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin.” ifadeleri yer aldı.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019