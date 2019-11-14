SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erdoğan’la görüştükten sonra Türkiye karşıtı tasarıyı engelledi
Zlatan Ibrahimoviç ayrılığı resmen açıkladı!
Diğer Ligler

Zlatan Ibrahimoviç ayrılığı resmen açıkladı!

İsveçli yıldız isim Zlatan Ibrahimoviç, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

14 Kasım 2019 07:45

MLS ekibi Los Angeles Galaxy’de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından kulübe ve taraftara veda etti.

İtalya ekipleriyle ismi anılan Ibrahimovic, kariyerini MLS’te sürdürmeyeceğini resmen duyurdu.

İsveçli golcünün paylaşımında “Geldim, gördüm, yendim. Los Angeles Galaxy’e beni yeniden canlı hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Zlatan’ı istediniz, ben de size Zlatan’ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin.” ifadeleri yer aldı.

Son güncelleme 09:51 | 14 Kasım 2019
Los Angeles Galaxy mls Zlatan Ibrahimovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ