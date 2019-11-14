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Türkiye puan durumu: 2020 Avrupa Şampiyonası ne zaman?
Milli Takımlar

Türkiye puan durumu: 2020 Avrupa Şampiyonası ne zaman?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti. Peki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ne zaman? İşte Türkiye puan durumu...

14 Kasım 2019 22:40

A Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Puanını 16’ya yükselten İzlanda ise gruptan çıkma şansını kaybetti. H Grubu’nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra EURO 2020’de de mücadele edecek.

EURO 2020 TÜRKİYE PUAN DURUMU

2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI  NE ZAMAN?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. Turnuva finalleri, 12 Haziran – 12 Temmuz 2020 yılında yapılacak.

Son güncelleme 22:52 | 14 Kasım 2019
2020 euro avrupa futbol şampiyonası elemeleri türkiye puan durumu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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