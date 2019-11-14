Türkiye puan durumu: 2020 Avrupa Şampiyonası ne zaman?

A Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Puanını 16’ya yükselten İzlanda ise gruptan çıkma şansını kaybetti. H Grubu’nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra EURO 2020’de de mücadele edecek.

EURO 2020 TÜRKİYE PUAN DURUMU

2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. Turnuva finalleri, 12 Haziran – 12 Temmuz 2020 yılında yapılacak.