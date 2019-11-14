Türkiye İzlanda maçının ardından ilk açıklama Burak Yılmaz ve Merih Demiral’dan

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu 9. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadı’nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, son maçlar öncesinde turnuvaya gitmeye hak kazandı. Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’na gitmesinde önemli pay sahibi olan Kaptan Burak Yılmaz ve Merih Demiral, İzlanda maçının ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundular. TRT Spor mikrofonlarına konuşan Burak Yılmaz ve Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası’na gittikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.

İlk olarak konuşan Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada “Hayırlı uğurlu olsun tüm ülkemize. ülkemiz oralarda olmayı hak eden, arzulayan ve sonuna kadar kovalayan bir ülke… Çok güzel bir jenerasyon… Hem kalbi, hem futbolcuğu hem karakteri çok iyi genç arkadaşlarımız var. Hocalarımız iyi… Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra söz alan Merih Demiral ise “Şu an çok mutluyuz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizdeki insanları mutlu ettiysek ne mutlu bize… Çok gururluyuz ve mutluyuz. Sahada gereken mücadeleyi, özveriyi verdik. Buradaki taraftarlarımız 90 dakika bizi destekledi her zaman… Saha içinde, saha dışında… EURO 2020’de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür ediyoruz herkese…” ifadelerini kullandı.