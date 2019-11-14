Türkiye İzlanda maçında İzlanda Milli Marşı ıslıklandı! Bu olmadı…

Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda arasından İstanbul Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşma öncesi seremonide İzlanda Milli Marşı ıslıklandı. Tribünler, İzlanda Milli Marşı okunduğu süre boyunca hiç durmadan ıslıkladı.

İLK MAÇ ÖNCESİ GERİLİM YAŞANMIŞTI

Türkiye ile İzlanda’nın arası, 10 Haziran 2019 tarihinde İzlanda’da oynanan ilk maç öncesi gerilmişti. Karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye giriş sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmiş ve eşyaları detaylı bir şekilde aranmıştı. Durumu, milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımda “6.5 saat yolculuk yaptık. Tam 3 saattir de bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanana gelişmenin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İzlanda’ya nota vermişti. Milli Takım kafilesinin ülkeye girişinde gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verilmişti. Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekişmişti.

Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınanmış ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edilmişti.

İZLANDA FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yaşananların ardından İzlanda Futbol Federasyonu, konu ile ilgili bir açıklama yayınlamıştı. İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson “Biz de Türkiye’ye geldiğimizde kontrolden geçtik, onlarınkiyle bizimki aynıydı. Bence anormal görünen bir şey yok. Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler” yorumunu yapmıştı.

Milli Takım kafilesinin iniş yaptığı havaalanının operasyonlarını yöneten Isavia şirketi tarafından yapılan açıklamada kontrollerde yaşanılan gecikmenin sebebi olarak Milli Takım kafilesinin yanında taşıdığı elektronik cihaz ve sıvıların fazlalığı gösterilmişti. İzlanda basınından RUV gazetesine konuşan şirket yetkilisinin açıklamasına göre, Türkiye Milli Takımı’nın uçağı, Avrupa Birliği’ne üye bir ülkeden kalkmadığı için Milli Takım kafilesine ek güvenlik tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Öte yandan şirket, uçağın iniş yaptığı andan itibaren tüm kontrollerin sona ermesine kadar 80 dakika geçmiş olduğunu ifade etmişti. Uçağın, 19:40’ta Keflavik Havalimanı’na iniş yaptığı belirtilirken son yolcunun gümrük kontrolünden 21.00’de geçtiği açıklanmıştı.