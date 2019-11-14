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Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 yolunda kritik mücadele…
Milli Takımlar

Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 yolunda kritik mücadele…

Türkiye İzlanda maçı ile EURO 2020 grup elemeleri maçı heyecanı devam ediyor. Sondan bir önceki maçına çıkan A Milli Takım liderlik koltuğunu, Fransa'ya kaptırmamak için mutlaka kazanmak istiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta Türkiye İzlanda karşısında galip gelmesi ya da berabere kalması halinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Peki Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Kasım 2019 16:26

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takımı İzlanda karşısında çıkıyor. Grupta tek yenilgiyi İzlanda’dan alan Türkiye bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar…

TÜRKİYE İZLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Kasım Perşembe günü İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek olan Türkiye İzlanda mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

CENK TOSUN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.

Son güncelleme 16:26 | 14 Kasım 2019
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