Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 yolunda kritik mücadele…

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takımı İzlanda karşısında çıkıyor. Grupta tek yenilgiyi İzlanda’dan alan Türkiye bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar…

TÜRKİYE İZLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Kasım Perşembe günü İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek olan Türkiye İzlanda mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

CENK TOSUN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.