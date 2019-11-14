Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler belli oldu!

Türkiye, İzlanda ile yapılacak maça kilitlendi. A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında berabere kalsa bile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak. A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında berabere kalsa bile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir “Bugün bize 1 puan yetiyor.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında bugün saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda İzlanda ile mücadele edecek. Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE’NİN İLK 11’LERİ

Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Burak

İZLANDA’NIN İLK 11’LERİ

Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA OLSUN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir panelin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün oynanacak İzlanda maçının kolay olmayacağını ifade eden Nihat Özdemir, “Grubumuzda lideriz. Fransa 2´nci, İzlanda 3´üncü ama 3 takımın da gruptan çıkma şansı var. Bugün bize 1 puan yetiyor. İzlanda güçlü bir takım. Grubumuzda tek yenilgimiz var. Fransa deplasmanında dahi kaybetmedik ama İzlanda´ya gittiğimizde 2-1 mağlup olmuştuk. Bugünkü maç kolay değil. Bize ters gelen bir futbolları var. Güçlü bir takım. Fizikleri güçlü, teknikleri iyi. Bugünkü maçta inşallah, iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inandığımız milli takımımız, gruptan çıkacak neticeyi elde edecektir. Allah yardımcıları olsun, futbol şansı yanımızda olsun. İnşallah bu akşam gruptan çıkacak bir netice elde ederiz. Futbolcular ve bizler kadar, maça gelenler, evinden izleyenler bu mutluluğu inşallah birlikte yaşar. Euro 2020´ye katılmamız, Türk futbolu ve futbol markası açısından çok önemli bir hedef. Biz göreve geldiğimizde FIFA´daki sıralamamız 36´ydı. Şu anda 26´lara geldi. Bu gruptan lider olarak çıkarsak, 17-18´leri telaffuz edebiliriz. 2020 Avrupa Şampiyonası´nda da alacağımız başarılı bir sonuçla hedeflediğimiz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: GRUP LİDERLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı öncesinde konuştu. Fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi durumda olduklarını ifade eden Söyüncü, “2 maçı da kazanarak grubu lider bitirmek istiyoruz. Grup liderliği bizim için çok önemli” diye konuştu.

A Milli Takım'ın Leicester'da forma giyen yıldız savunmacısı Çağlar Söyüncü, İzlanda karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Leicester'da gösterdiği performansla ilgili konuşan Söyüncü, “Öncelikle oraya gittiğim ilk günden bu yana, oynasam da oynamasam da futbola odaklanmaya çalışıyordum. Bizler profesyonel oyuncularız ama her zaman istediğimiz olmuyor. Kendi performansınızı beğenebilirsiniz ama önemli olan hocanın takdiridir. Ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım ve zamanımı bekledim. Transfer döneminin ardından şu andaki kadro yapılanması oluştu. Bu sene forma giyiyorum ama konuşmak için daha çok erken, 12. hafta oynanıyor. Kendimi geliştirmem gerekiyor. İyi bir ligde oynuyorum. Daha çok erken ve hem kendi adıma hem takım adına bunu devam ettirmek önemli” diye konuştu.

AJANSLAR