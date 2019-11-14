EURO 2020 bileti için haydi milli takım! | Türkiye-İzlanda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında bu akşam sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Cenk Tosun da aday kadrodan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan, Hakan, Yusuf, Cengiz, Burak

İzlanda: Halldorsson, Palsson, Fjoluson, R.Sigurdsson, Skulason, A.Sigurdsson, G.Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Finnbogason, Sigthorsson

Şenol Güneş: `Burada başlamıştık inşallah yarın burada bitireceğiz!` A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesinde yaptığı açıklamada, grup maçlarına iyi başladıklarını belirterek, “İnşallah yarın burada bitireceğiz” dedi. Güneş, Beraberlik yetiyor ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız diye konuştu. İlgili Haberi Oku

BERABERLİK YETİYOR

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova’yı konuk edecek.

Türkiye’nin yer aldığı grupta bu akşam TSİ 22.45’te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Grupta puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Puan 1-Türkiye 8 6 1 1 16 3 19 2- Fransa 8 6 1 1 21 5 19 3- İzlanda 8 5 0 3 12 10 15 4- Arnavutluk 8 4 0 4 14 10 12 5- Andorra 8 1 0 7 1 16 3 6- Moldova 8 1 0 7 2 22 3

ADAY KADRO

A Milli Takım’ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

TÜRKİYE – İZLANDA REKABETİ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda bu akşam İstanbul’da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak.

Milliler, 11’i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda’da, 5’i Türkiye’de oynanan bu maçlarda İzlanda’nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak Haziran 2019’da Reykjavik’te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.

İLK RANDEVU 1980’DE

İlk olarak 24 Eylül 1980’de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri’nde İzmir’de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988’de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri’nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016’YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik’te 9 Eylül 2014’te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015’te, gruptaki son maçında Konya’da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan’ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

Çağlar Söyüncü: `Leicester`a gittiğim ilk günden beri...` Türkiye İzlanda maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağlar Söyüncü, Leicester City`de forma şansı bulma sürecini anlattı. Çağlar, Leicester`a gittiğim ilk günden beri her zaman futbola odaklanmaya çalışıyordum oynasam da oynamasam da. Her zaman istediğimiz olmuyor, forma giymemiz hocanın takdiri ama ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım dedi. İlgili Haberi Oku

İKİ GALİBİYET DE TÜRKİYE’DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye’de oynadığı 5 maçın 2’sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul’da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde rakibini 5-0, 2015’te de Konya’da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ise 1-0 mağlup etti.

MAÇLAR

Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3

09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2

12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1

20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1-2

17.07.1991 Reykjavik Özel 1-5

12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0

11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0

09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3

13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0

09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2

06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3

11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2

Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.