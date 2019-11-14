CANLI | Türkiye 0-0 İzlanda (İlk yarı oynanıyor)

Türkiye İzlanda maçı ile UEFA Euro 2020 Elemeleri heyecanımız sürüyor. Milli Takım, tarihi maçta Türk Telekom Stadı’nda İzlanda’yı konuk ediyor. Türkiye maçtan en az beraberlikle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantiliyor. Ancak Şenol Güneş’in öğrencileri kazanarak son maç olan Andorra deplasmanı öncesi grubu lider bitirme iddiasını da güçlü bir şekilde sürdürmek istiyor. Türkiye İzlanda maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Türkiye İzlanda maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI İLK 11’LER
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Stuart Attwell
SAAT: 20:00
YAYIN: TRT1
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
İZLANDA: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson
TEKNİK DİREKTÖR: Erik Hamren