CANLI | Türkiye 0-0 İzlanda (İlk yarı oynanıyor)

Türkiye İzlanda maçı ile UEFA Euro 2020 Elemeleri heyecanımız sürüyor. Milli Takım, tarihi maçta Türk Telekom Stadı’nda İzlanda’yı konuk ediyor. Türkiye maçtan en az beraberlikle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantiliyor. Ancak Şenol Güneş’in öğrencileri kazanarak son maç olan Andorra deplasmanı öncesi grubu lider bitirme iddiasını da güçlü bir şekilde sürdürmek istiyor. Türkiye İzlanda maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Türkiye İzlanda maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI İLK 11’LER

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Stuart Attwell

SAAT: 20:00

YAYIN: TRT1

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

İZLANDA: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson

TEKNİK DİREKTÖR: Erik Hamren

Fransa Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 elemelerinde H grubu içerisinde yer alan Fransa Moldova karşı karşıya geliyor. Milli takımımızı da yakından ilgilendiren maçta Fransa`nın puan kaybı yaşaması halinde Türkiye grup liderliği yolunda avantaj elde etme şansı bulacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için detayları araştırıyor. Peki Fransa Moldova maçı hangi kanalda? İşte detaylar... İlgili Haberi Oku