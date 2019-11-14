Türkiye İzlanda maçı canlı izle!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Türkiye, İzlanda’yı konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. İşte Türkiye-İzlanda maçı canlı izleme linki ve maçtan notlar…

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI İZLE

Beraberliğin EURO 2020’ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11’de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu’na şans verdi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMININ KADROSU

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

“BİR PUAN ALMAK BİZE YETİYOR”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Bir puan almak bize yetiyor. Kolay bir maç değil, bize ters gelen futbolları var. Gruptan çıkacak neticeyi alacağımıza inanıyorum. Gruptan çıkacak neticeyi inşallah elde ederiz. Hep birlikte inşallah bu mutluluğu yaşarız.” ifadelerini kullandı.

Maça taraftarların ilgisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Özdemir, “Eskiden tribünleri dolduramıyorduk. İzlanda maçında bir kişilik yer yok. Stat 100 bin kapasitede olsaydı dolardı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nı Şampiyonlar Ligi için hazırlıyoruz. Artık milli takımın stadı olacak. Maçın 90 dakika olduğunu unutmayacağız, uzatmalara kadar milli takımımızın desteklenmesini bekliyorum. İyi destekle milli takımımız iyi netice alacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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