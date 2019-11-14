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Thierry Henry’nin yeni takımı belli oldu!
Diğer Ligler

Thierry Henry’nin yeni takımı belli oldu!

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact'ta Kolombiyalı Wilmer Cabrera'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fransız Thierry Henry getirildi.

14 Kasım 2019 16:40

Montreal Impact Kulübü, 42 yaşındaki teknik direktör Thierry Henry ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Henry, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, “MLS’e dönmek ve Montreal Impact’ta çalışmak benim için bir onur. İyi bildiğim ve güzel anılarımın olduğu bir lig. Montreal gibi çok kültürlü bir yerde olmak sıra dışı bir deneyim. Kulübü her zaman takip ediyordum ve şimdi de buradayım.” ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde İngiltere’nin Arsenal ekibinde gösterdiği performansla yıldızlaşan Henry, ülkesinde Monaco, İtalya’da Juventus, İspanya’da Barcelona ve ABD’de New York Red Bulls forması giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapan Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018-2019 sezonunda Monaco’nun başında yaşamıştı.

Son güncelleme 16:40 | 14 Kasım 2019
Montreal Impact Thierry Henry
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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