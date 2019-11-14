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Stefanos Tsitsipas, ATP Finalleri’nde son 4’e kaldı!
Tenis

Stefanos Tsitsipas, ATP Finalleri’nde son 4’e kaldı!

Stefanos Tsitsipas, ATP Finalleri'nde son 4 isim arasına kalmayı garantileyen Alexander Zverev'i set vermeden yenerek yarı finale yükseldi.

14 Kasım 2019 10:11

ATP Finalleri’nin 4. gününde Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman Alexander Zverev’i 2-0 yendi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 7 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

Tsitsipas, bir saat 14 dakika süren mücadelede geçen yılın şampiyonu Zverev’i 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.

İlk maçında da Medvedev’i 2-0 yenen Tsitsipas, yarı finali garantiledi.

Turnuvanın 5. gününde, Bjorn Borg Grubu’nda Dominic Thiem-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic-Roger Federer maçları yapılacak.

Son güncelleme 10:11 | 14 Kasım 2019
Alexander Zverev ATP Finalleri Stefanos Tsitsipas
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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