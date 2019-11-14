SON DAKİKA | Galatasaray’da kritik duruşma ertelendi!

Ümit TÜRK / SÖZCÜ Galatasaray Spor Kulübü’nün 23 Mart’ta yapılan mali genel kurul toplantısında kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti. Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da genel kurulun iptali için dava açmış ve mevcut yönetimin devam etmesi için mahkemeden tedbir kararı aldırmıştı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Albayrak ve Günay yönünden tedbirin kaldırılmasına karar vermişti.

MAHKEME MUSTAFA CENGİZ’İN DAVAYA KATILMA TALEBİNİ KABUL ETTİ

Bugün İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde genel kurulun iptaline ilişkin açılan ana davasının görülmesine başlandı. Duruşmaya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz avukatı aracılığıyla feri müdahil (yan davacı) olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme oluşturduğu ara kararında Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal’ın asıl davacıların yanında feri müdahillik talebini, hukuki yarar bulunması nedeniyle kabul etti.

BAŞKAN CENGİZ’İN AVUKATI: İSTİNAF KARARI BİZİ DE KAPSIYOR BU DURUM DÜZELTİLSİN

Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör, “Bu hukuki uyuşmazlıkta geçikilen her dönem kaosa sebep olmaktadır. Hal böyle iken ivedilikle davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Avukat Güngör, idari yönden aklanmama kararının yönetim kurulunun tamamı hakkında verildiğini bu nedenle de mahkemenin yargılama sonunda vereceği hükmün de bütün yönetim kurulunu etkileyeceğini belirterek şöyle devam etti; “Zira genel kurul iptali davaları bozucu yenilik doğuran davalar olduğundan geçmişi de etkilemektedir. Mahkemenizde verilen tedbir kararı sonrası İstinaf incelemesi sonucundaki karar feri müdahil talebi kabul edilen müvekkillerimiz Mustafa Cengiz ve Kaan Kançalı’yı da kapsamaktadır. İhtiyati tedbir kararının icrası ve ifasında tereddüt yaratacağı aşikar olduğundan bu durumun mahkemenizce düzeltilmesini ve ek karar oluşturulmasını talep ediyoruz”

BİZDEN ÖZÜR DİLESİNLER

Daha sonra söz alan ve olay tarihinde Divan Kurulu Başkanı olan davalılardan Metin Sinan Aslan, divan kuruluna yönelik iddialara ilişkin davaya dahil olduklarını söyledi. Aslan, davacıların kendileri hakkında yapmış oldukları ithamları geri çekip ve kendilerinden özür dilemeleri durumunda görüş bildireceklerini belirterek, “Mali yönden ibra, idari ibrayı da kapsar yönündeki iddia bizim dışımızdadır. Biz bununla ilgilenmiyoruz” dedi. Aslan daha sonra divan kurulu üyeleri hakkındaki iddialara yanıt verdi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme hakimi Saliha Kut, kanun gereği tarafları sulhe davet etti. Her iki tarafta “sulh olmak istemiyoruz” dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, taraflara sunmaları gereken belgeleri iki hafta içinde sunmaları için süre verdi ve dosyayı inceleyip rapor hazırlaması için dosyayı, bilişim yazılım mühendisi, yeminli mali müşavir ve dernekler mevzuatı konularında uzman bilirkişiden oluşan bir heyete gönderdi. Mahkeme, Mustafa Cengiz ve diğer davacıların tedbir talepleri konusunda ise herhangi bir karar vermedi.