Sırbistan: 59 – Türkiye: 56

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Kadın Milli Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'a 59-56 kaybetti.

Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor 2'den naklen yayınlanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.

Sırbistan karşısında maça Olcay Çakır Turgut, Ayşegül Günay Aladağ, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan millilerimiz, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 27-25 geride tamamladı.

A Kadın Milli Takımımızda, Kuanitra Holingsvorth 17, Cansu Köksal 8 ve Tuğçe Canıtez de 7 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılarımız, ikinci maçında 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.

Salon: Ranko Zeravica

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Alexey Davydov (Rusya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, Skoric

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Ayşegül Günay Aladağ, Quanitra Hollingsworth 17, Cansu Köksal 8, Tilbe Şenyürek 5, Merve Aydın 2, Gizem Yavuz 6, Pelin Derya Bilgiç 6, Melis Gülcan, Kübra Erat

1. Periyot: 13-15

Devre: 27-25

3. Periyot: 44-39