Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı’nın mücadelesiyle 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Finalleri’ne katılmayı hak ettiğini ve çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Nihat Özdemir, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı’nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020’ye gitmeyi garantilediği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

H Grubu’nda bitime bir maç kala finallere gitmeyi garantilediklerini aktan Nihat Özdemir, “Bu mutluluk ölçülemez. Türk milletine armağan olsun. Millilerimiz, ilk maçtan bugüne kadar oynadıkları futbol, yaptıkları mücadele ile bunu hak etti. Bir maçımız kalmasına rağmen gruptan çıkmayı garantiledik. İnşallah Türk Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde de başarılı olacaktır” diye konuştu.

Elde edilen başarıyı Türk milletine hediye ettiklerini dile getiren Nihat Özdemir, “İyi bir jenerasyon yakaladık, iyi bir hocamız var. Hep beraber çok iyi mücadele ediyorlar. Bugün maçın başından sonuna kadar verdikleri mücadele takdire şayan. Hepsini tek tek kutluyorum. Türk milletine armağan olsun. Bu durum milletimizi çok mutlu etti. Oyuncularımız da inanılmaz derecede mutlular. Hepsini kutluyorum. İnşallah yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.